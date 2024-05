Per il Giro d’Italia a Pozzuoli modifiche alla viabilità

(Di mercoledì 8 maggio 2024) In occasione del passaggio deldi domenica 12 maggio, il Sindaco diGigi Manzoni, ha emanato una serie di disposizioni. – D???? ??? ??:?? ???? ??? ??:?? (o comunque fino a cessate esigenze), ??????? ?????????? ?? ???????? ????????? ? ???’??????????????? ???????? ?? ???????? ??????: ?VIA MONTENUOVO LICOLA PATRIA, DA CONFINE CON IL Il Blog di Giò.

Giro d'Italia, niente bis per Milan: quinta tappa a Thomas - giro d'Italia, niente bis per Milan: quinta tappa a Thomas - LUCCA - E' il francese Benjamin Thomas ad aggiudicarsi la quinta tappa del giro d'Italia, svoltasi da Genova a Lucca. Il corridore della Cofidis firma la prima vittoria del suo team e la decima in ...

Thomas conquista la tappa di Lucca al Giro d'Italia - Thomas conquista la tappa di Lucca al giro d'Italia - A far festa nella quinta tappa del giro d'Italia 2024, la Genova-Lucca di 178 chilometri, è stato Benjamin Thomas: il francese della Cofidis ha anticipato i tre compagni di fuga, il norvegese Michael ...

VIDEO Giro d’Italia 2024, l’arrivo della quinta tappa: Pietrobon sogna, ma vince Thomas - VIDEO giro d’Italia 2024, l’arrivo della quinta tappa: Pietrobon sogna, ma vince Thomas - Clamoroso epilogo della quinta tappa del giro d'Italia 2024. I 178 km da Genova a Lucca sembrano perfetti per un'altra sfida tra velocisti ed invece il ...