Usa e Filippine si esercitano spalla a spalla Ecco Balikatan 2024

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nelle scorse ore lo strategico canale di Bashi, parte di quello stretto di Luzon che separa Taiwan dalla punta settentrionale delle, è stato teatro di operazioni militari congiunte realizzate dalle forze armate degli Stati Uniti e da quelle delle, e in particolare dai loro corpi di fanteria navale. Queste specifiche manovre militari si inquadrano nella più ampia esercitazione iniziata il mese scorso denominata24, termine in tagalog traducibile come “”, in cui sono coinvolti più di sedicimila soldati americani e filippini. Alle esercitazioni partecipano anche più di duecentocinquanta elementi afferenti alle forze francesi e australiane, oltre agli osservatori di diversi Paesi alleati come il Giappone e i partner europei. Le ...

The Economy of Francesco, nuova iniziativa di pace - The Economy of Francesco, nuova iniziativa di pace - Compie cinque anni la lettera con cui Papa Francesco ha chiamato giovani economisti, imprenditori e changemaker da tutto il mondo a "fare un patto per cambiare l'attuale economia, e dare un'anima all' ...

Il Giappone cede radar di sorveglianza alla Filippine - Il Giappone cede radar di sorveglianza alla filippine - (ASI) Le filippine hanno ricevuto un radar mobile di sorveglianza aerea di fabbricazione giapponese, il gesto va inserito nel contesto delle crescenti tensioni con la Cina nel Mar Cinese meridionale.

Avventura, mistero e zaino in spalla. Le tendenze viaggio dell'estate secondo Pinterest - Avventura, mistero e zaino in spalla. Le tendenze viaggio dell'estate secondo Pinterest - Il motore di ricerca visiva traccia la mappa delle chiavi di ricerca e delle ispirazioni più ricercate in vista dei mesi caldi: solo in apparente ...