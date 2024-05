Bruges-Fiorentina - le formazioni ufficiali | Arthur dal 1' - Bonaventura neanche in panchina

Ritornare in finale, per il secondo anno consecutivo. Il percorso della Fiorentina di Vincenzo Italiano prosegue in Belgio con la sfida contro...

Una vigilia non facile per i calciatori della Fiorentina a Bruges, dove questa sera andrà in scena la semifinale di ritorno di Conference League. Nel corso della notte – riporta la testata “Neuwsblad Sport” – alcuni tifosi della formazione belga ...

Ritornare in finale, per il secondo anno consecutivo. Il percorso della Fiorentina di Vincenzo Italiano prosegue in Belgio con la sfida contro...

Bruges-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming - bruges-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Ritornare in finale, per il secondo anno consecutivo. Il percorso della Fiorentina di Vincenzo Italiano prosegue in Belgio con la sfida contro il bruges, valida per il ritorno delle semifinali di ...

Club Brugge-Fiorentina, formazioni e risultato LIVE della semifinale di Conference League - Club Brugge-Fiorentina, formazioni e risultato LIVE della semifinale di Conference League - Italiano riparte dal 3-2 al Franchi ma perde Bonaventura nemmeno in panchina: c'è Arthur. Milenkovic preferito a Ranieri, davanti Belotti rifornito da Gonzalez, Beltran e Kouamé. Privo dello ...

Conference: alle 18.45 Bruges-Fiorentina DIRETTA - Conference: alle 18.45 bruges-Fiorentina DIRETTA - Così Vincenzo Italiano presentando la semifinale di ritorno di Conference League domani alle 18,45 in casa del bruges. "L'obiettivo è riuscire ad approdare in finale come l'anno scorso, in questo modo ...