Giuseppe La Barbera morto a Casteldaccia - il ricordo a Ballarò | Aveva grandi sogn - li avrebbe realizzati

Giuseppe La Barbera , 28 anni, era diventato papà per la seconda volta pochi giorni prima della tragedia. Il 28enne si è calato nella fognatura per aiutare i colleghi che avevano accusato un malore. Lascia la giovane moglie, con la quale si era ...

Cinque Operai sono morti in un incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia , nel Palermitano: i lavoratori erano impegnati nella rete fognaria e sono morti per le esalazioni di idrogeno solforato.?...

Non era previsto che gli operai morti a Casteldaccia scendessero nelle fogne - Non era previsto che gli operai morti a casteldaccia scendessero nelle fogne - Erano stati assunti solo per lavori in superficie, ma si sono calati comunque a causa di un problema con una sonda: non è chiaro se dopo aver ricevuto un’autorizzazione ...

La strage sul lavoro a Casteldaccia e le indagini: rinviate le autopsie sui corpi degli operai - La strage sul lavoro a casteldaccia e le indagini: rinviate le autopsie sui corpi degli operai - Slittano a domani le autopsie sui corpi di Epifanio Alsazia, titolare della Quadrifoglio Group, Giuseppe La barbera, Giuseppe Miraglia, Roberto Raneri, Ignazio Giordano, gli operai morti nell’ennesima ...

Strage di Casteldaccia, ancora in gravi condizioni l’operaio sopravvissuto - Strage di casteldaccia, ancora in gravi condizioni l’operaio sopravvissuto - PALERMO – Sono ancora gravissime le condizioni di Domenico Viola, 62 anni, dipendente della Quadrifoglio Group, coinvolto nell’incidente sul lavoro che lunedì scorso è costato la vita a 5 operai. Quat ...