Manovra stipendi | la Juve patteggia

(Di lunedì 29 maggio 2023) Torino – C’è una svolta inaspettata legata allache coinvolge lantus. La società bianconera ha infatti trovato l’accordo con la Procura federale per ilmento e richiesto l’anticipo dell’udienza. Quest’ultima infatti ci sarebbe dovuta essere il 15 giugno, ma avrà luogo invece domani, martedì 30 maggio. Cos’è ilmento? Altro non è che la rinuncia ai termini per la difesa per ottenere la riduzione di un terzo della pena. Un’ennesima novità, dunque, per lantus che sta giocando 2 campionati paralleli: uno in campo, in cui sta attualmente scontando 10 punti di penalizzazione, per cui è ormai impossibile arrivare in Champions League, e l’altro invece nelle aule di Tribunale.