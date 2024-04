Quale cultura nell’Ue Basta con l’europeisticamente corretto Una mostra sui crimini del comunismo girerà l’Italia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ripartire da ciò che realmente ha fondato l’Europa per costruire l’Europa del futuro: la, nelle sue molteplici declinazioni, è stata al centro del dibattito “L’Europa dei conservatori: valori e identità”, che si è tenuto nella sala “Budapest 1956” della Conferenza programmatica di FdI in corso a Pescara. Si è trattato di un confronto ampio, denso, ricco di citazioni, richiami, suggestioni, tutte confluite in un’unica idea di fondo: l’Europa è fatta dai suoi popoli, che con le loro specifiche identità condividono storia e destino, ed è su questa Europa che si deve modellare l’Ue se vuole essere all’altezza non solo del suo passato, quanto del suo futuro. Si tratta di un compito che non può che trovare una guida nel conservatorismo che, per dirla con il ministro Gennaro Sangiuliano, “è prepolitico, è una vocazionele: essere conservatori ...