Assolto il carabiniere che bendò Hjorth

(Di venerdì 26 aprile 2024) 18.40 E' statoin Appello, perché "il fatto non costituisce reato",ilche aveva bendato in caserma Gabriel Natale, dopo il fermo dei due americani per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Fu ucciso con 11 coltellate nel luglio 2019, nel centro di Roma. IlFabio Manganaro era accusato di misura di rigore non consentita. In primo grado, a febbraio dello scorso anno, era stato condannato a due mesi.I giudici di Appello hanno accolto la richiesta di assoluzione del Pg.

