Concorsi scuola 2024 - le convocazioni Elenco aggiornato

Concorso scuola 2024 : tutte le convocazioni per le prove orali e pratiche. Non conosciamo ancora esiti complessivi, anche se il risultato è comunicato il giorno stesso della prova orale. L'articolo Concorsi scuola 2024 , le convocazioni. Aggiornato Lazio e Puglia sembra essere il primo su ... Continua a leggere>>

Concorso scuola 2024 : tutte le convocazioni per le prove orali e pratiche. Non conosciamo ancora esiti complessivi, anche se il risultato è comunicato il giorno stesso della prova orale. L'articolo Concorsi scuola 2024 , le convocazioni. Aggiornato Puglia , Calabria , Umbria , Liguria sembra essere ... Continua a leggere>>

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , in un'intervista a La Stampa, ha illustrato i dettagli del suo ambizioso piano per tenere aperte le scuole durante i mesi estivi. L'articolo Scuola estate 2024 , Valditara difende il piano e rassicura su tempi e risorse : “Docenti e ATA ... Continua a leggere>>

Insegnante sfrutta l'AI per far licenziare il preside della scuola - Un insegnante è stato arrestato per aver usato l'AI per creare audio falsi della voce del preside, con parole razziste e antisemite.

Continua a leggere>>

Niente telefoni a scuola - ROMA (ITALPRESS) - All'Istituto Salvemini di Bologna gli alunni devono consegnare i cellulari all’ingresso della scuola. Gli speaker ...

Continua a leggere>>

Campionati nazionali di scacchi, le tarantine in finale: ecco chi sono - Le studentesse Sara Deganello, Annapaola Cimino e Martina Zecca (classe 5AS), Valeria Castronovo (classe 4DS), Chiara Maria Longhi (classe 5ASU), hanno dimostrato tutto il loro valore, guadagnando la ...

Continua a leggere>>