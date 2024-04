Catania - tra i 23 convocati c’è anche l’ex giallorosso Tello | out solo Marsura e Peralta

Sono Marco Guida e Daniele Orsato i due arbitri italiani selezionati per l’Europeo. Ieri il Comitato Arbitrale Uefa ha reso noti i nomi dei 18 arbitri che dirigeranno le 51 partite del campionato al via il prossimo 14 giugno. Guida avrà come guardalinee Filippo Meli e Giorgio Peretti, mentre gli ... Continua a leggere>>

Il direttore tecnico azzurro Antonio La Torre ha comunicato i nomi dei convocati per le World Relays di Nassau, alle Bahamas, in programma tra sabato 4 e domenica 5 maggio. Gli atleti selezionati sono 15 uomini e 15 donne, per un totale di trenta azzurri a caccia della qualificazione per i Giochi ...

Continua a leggere>>