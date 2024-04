Stefano De Martino verso Affari Tuoi | l’ex di Belen vanta una fan d’eccezione

Stefano De Martino, arriva l’indiscrezione clamorosa. Da un po’ di tempo l’ex ballerino di Amici ha disteso le ali e si è imposto come conduttore capace di far ridere e non solo. Stefano ha saputo conquistare tutti e pazienza se il suo nome rimbalza sempre da un gossip all’altro. Dopo la ...

Continua a leggere>>