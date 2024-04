Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 aprile 2024)DEL 26 APRILE 2026 ORE 18.05 ERICA TERENZI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA: CODE VERSO IL GRA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST. TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, MARINO E SANTA MARIA DELLE MOLE. NELLA ZONA DI SORA, IN PROGRAMMA FINO AL 30 APRILE LA VALCOMINO TROPHYCOMPETIZIONE DI DELTAPLANO CHE SI SVOLGE NELLA BELLISSIMA ZONA DI VOLO DEGLI APPENNINI CENTRALI, AL CONFINE TRAE ABRUZZO. SARÀ ATTIVO UN SENSO UNICO ALTERNATO SULLA SR 509 FORCA D’ACERO TRA I KM 17 E 18 IN FASCIA ORARIA DIURNA 10-15 DA ERICA TERENZI E ...