LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | cresce l’attesa per Maresca agli anell - primo oro a Whitehouse

(Di venerdì 26 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.48 Via ai minuti di riscaldamento all’attrezzo. 18.47 Vengono presentati i finalisti al cavallo con maniglie. 18.46 Come sempre il cavallo con maniglie è l’attrezzo più imprevedibile, dove le cadute sono dietro l’angolo. 18.44 L’ordine di rotazione al cavallo con maniglie: lo svizzero Matteo Giubellini, l’ucraino Oleg Verniaiev, l’israeliano Ilia Liubimov, il cipriota Marios Georgiou, l’armeno Gagik Khachikyan, l’olandese Loran de Munck, il georgiano Levan Skhiladze, l’irlandese Rhys McClenaghan. 18.42 Suona God Save the King alla Fiera di Rimini per onorare la vittoria del britannico Lukeal corpo libero. 18.40 Prima della finale al cavallo con maniglie ci sarà però la premiazione dei medati al corpo libero. 18.38 Rhys McClenaghan ha vinto la ...