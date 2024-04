(Di venerdì 26 aprile 2024) L’episodio in un istituto di Torino dove, dopo l'aggressione dello studente di scuola media, la dirigente scolastica è dovuta ricorrere alle cure mediche in ospedale: i medici le hanno dato una prognosi di una settimana.

rimprovero per video su TikTok, 14enne stringe le mani al collo della preside: “Ti uccido” - L’episodio in un istituto di Torino dove, dopo l'aggressione dello studente di scuola media, la dirigente scolastica è dovuta ricorrere alle cure mediche ...

Studente aggredisce dirigente scolastica dopo un rimprovero per un video girato in classe - TORINO - La dirigente del comprensivo Antonelli-Marconi di Vanchiglietta, Giovanna Caputo, ha vissuto momenti di terrore quando uno studente di terza media l'ha aggredita in un corridoio della scuola ...

