Inter - la moglie di Inzaghi scrive al 13enne ferito | Spero di abbracciarti!

(Di venerdì 26 aprile 2024) La festa scudetto dell’in Duomo, dopo la vittoria nel derby, si è trasformata in un incubo per il giovane tifosoda un petardo. Dopo il racconto, anche Gaia Lucariello –di Simone-, ha mandato un messaggio al ragazzo. IL MESSAGGIO DI VICINANZA – La storia del tredicenne tifoso dell’da un petardo durante i festeggiamenti in Duomo hanno fatto il giro d’Italia, fino ad arrivare alladi mister Simone, Gaia Lucariello, che ha prontamente mandato un messaggio al ragazzo: «Tesoro quanto mi spiacedi poterti conoscere e abbracciare».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Milano, 28 marzo 2024 – Angela Robusti e Pippo Inzaghi diranno presto Sì. L’ex calciatore di Milan e Juventus e la compagna, influencer e imprenditrice, si sposeranno a Salerno a giugno, come dimostra la pubblicazione dell’annuncio matrimoniale in Comune a Milano, città in cui i due risiedono. ... Continua a leggere>>

Festa scudetto in Duomo, ferito un 13enne: "Un botto fortissimo, ho paura delle conseguenze" - La festa per lo scudetto dell'Inter andata in scena lunedì sera si è trasformata in un incubo per un giovanissimo tifoso dell'Inter che aveva raggiunto il centro del capoluogo meneghino con il solo in ...

Continua a leggere>>

Inter, tifoso ferito da un petardo durante la festa Scudetto: la sua lettera commuove la moglie di inzaghiLa - Il giovane tifoso tredicenne dell'Inter ferito da un petardo in centro a Milano durante la festa Scudetto racconta gli attimi di terrore in una lettera a Il Corriere della Sera che commuove anche Gaia ...

Continua a leggere>>

Tifoso di 13 anni ferito durante la festa Inter, la moglie di inzaghi gli scrive - Il messaggio della moglie di Simone inzaghi al tredicenne ferito da un petardo durante la festa scudetto dell'Inter.

Continua a leggere>>