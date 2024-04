(Di venerdì 26 aprile 2024) Incisa Valdarno (Fi), 26 aprile 2024 – Si intitola “”, cioè Percorsi verso la, la 52° edizione del Primodi, il festival dei giovani dedicato allae alla fraternità che si svolge ogni anno nella cittainternazionale dei Focolari vicino a Firenze. Una giornata di riflessione, laboratori, musica e danza per scoprire le storie e i progetti dei tanti giovani che, in Italia e nel mondo, con percorsi diversi, hanno scelto di impegnarsi in prima persona, diventando artigiani di. Dal 1973 ogni anno in questa giornata centinaia di giovani da tutto il mondo si ritrovano aper vivere un’esperienza di formazione alla fraternità e di convivenza basata sul ...

“Paths towards Peace”: il 1° maggio della pace a Loppiano - Attese migliaia di persone da tutto il mondo per la 52° edizione del festival dei giovani dedicato alla pace e alla fraternità nella cittadella dei Focolari ...

Continua a leggere>>

Inflation Data Reinforce Powell’s Shift Toward High for Longer - Fresh inflation data released Friday cemented the message from Federal Reserve Chair Jerome Powell last week that high interest rates are here to stay for now.Most Read from BloombergJavier Milei ...

Continua a leggere>>

Primo Maggio di riflessione - Il 52° Primo Maggio di Loppiano, "Paths towards Peace", celebra la pace e la fraternità con laboratori, musica e danza. Tre villaggi tematici e artisti internazionali promuovono l'arte del dialogo. Il ...

Continua a leggere>>