(Di venerdì 26 aprile 2024) I periti sceltiprofessori di sistemi elettrici e costruzioni idrauliche delle università di Bologna, Firenze e Napoli: dovranno accertare dinamica, cause del disastro e le conseguenti eventuali responsabilità penali

nella centrale idroelettrica di Suviana Bargi, in provincia di Bologna, proseguono le complesse operazioni dei sommozzatori dei vigili del fuoco per la ricerca dei dispersi dopo l' Esplosione avvenuta due giorni fa. Questa mattina sono stati individuati dai sommozzatori i corpi di due dei quattro

Quando i sommozzatori dei vigili hanno trovato il corpo di Adriano Scan della ri un braccio gli copriva il viso. Come se si volesse difendere da qualcosa. Nella stessa posizione era il corpo di Paolo Casiraghi. Uno di loro aveva ferite sulle schiena . L'ipotesi è che entrambi stessero tentando di

Il drammatico racconto del rianimatore Lorenzo Gamberini: "Avevano ustioni estese, quando siamo arrivati noi camminavano e parlavano ancora. abbiamo dovuto addormentarli per intubarli, temendo che le ustioni interne li avrebbero soffocati"

centrale di Suviana, la procura nomina quattro esperti per cercare la verità sulla strage. Ecco chi sono - costruzioni e sistemi elettrici saranno chiamati ad aiutare gli inquirenti a comprendere quello che è successo il 9 aprile alla centrale di Enel Green Power del lago di Suviana a Bargi nel comune di

Continua a leggere>>

Continua a leggere>>

Continua a leggere>>