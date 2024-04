L’agente lo blocca a terra e gli mette il ginocchio sul collo | 53enne muore durante arresto in Ohio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un uomo di 53 anni, Frank Tyson, è deceduto inil 18 aprile scorso dopo aver ripetutamente dichiarato agli agenti “Non riesco a respirare” mentre era immobilizzato con le mani dietro la schiena e undi un poliziotto premuto sul suo. Questa tragica scena si è svolta in un locale della cittadina di Canton ed è stata catturata dai video delle telecamere indossate dagli agenti intervenuti. La sera del 18 aprile, la polizia è intervenuta in seguito a un incidente stradale intorno alle 20.15,il quale un palo della luce era stato abbattuto. Sul luogo dell’incidente, gli agenti hanno trovato il veicolo coinvolto senza conducente, con la portiera aperta e un airbag esploso. Un passante ha indicato agli agenti che l’autista si era rifugiato in un bar nelle vicinanze. Quando gli agenti sono ...