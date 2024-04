Corsa Champions | la Juve attende il Milan!

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un obiettivo stagionale minimo per lantus. È la Coppa Italia. L’ultimo ostacolo si chiama Atalanta. Appuntamento il 15 maggio con la finalissima. Ma l’obiettivo principale è andare in. Sulla strada verso la competizione più ambita c’è la super sfida dell’Allianz Stadium contro ildi Pioli. La squadra di Allegri vincendo potrebbe portarsi a -2 dal secondo posto dei rossoneri. “Vincendo – sottolinea Massimiliano Allegri in conferenza – potremmo provarci fino alla fine e sarebbe un obiettivo in più.è sempre una partita bella: è uno scontro diretto. Ilè una squadra importante e ben allenata da Pioli. Non so se l’Inter sia la più forte degli ultimi anni come ha detto Stefano. Ma sicuramente in questa stagione i nerazzurri sono nettamente superiori a ...