LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | cresce l’attesa per Maresc - l’Italia sogna agli anelli

(Di venerdì 26 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.22 Due uscite di pedana e qualche sbavatura di troppo per Mir, che non sarà un fattore per le posizioni di vertice. 18.20 L’israeliano Artem Dolgopyat vola al comando con 14.833 (6.4 il D Score), pesa il decimo di penalità. Meda praticamente sicura, ma attenzione per l’oro perché il britannico Jake Jarman può piazzare la zampata. Secondo l’unghereze Meszaros con 14.600, lo spagnolo Baigorri è terzo con 14.233. Ora lo spagnolo Nicolau Mir. 18.18 Piantato il doppio teso con due avvitamenti. Plastico il doppio carpio avanti. Esce però di pedana sulla terza diagonale dopo il salto avanti raccolto (un decimo di penalità). Mirabolante il due avvitamento con salto avanti di rimbalzo. Tsukahara avvitato perfettamente stoppato. Chiusura con un chiodo piantato a terra. Un esercizio da oro, prova ...