Incidente nel Salento Esce fuori strada con l’auto sulla provinciale - d’urgenza in Ospedale

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pubblicato il 26 Aprile, 2024 Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora unnel. Un uomo ha perso il controllo della sua auto ed ha terminato la sua corsa, contro un albero. Per questo motivo è stato trasportatoin. Il sinistro si è verificato, nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30,363 che collega Maglie a Cutrofiano. Per cause ancora tutte da accertare e ricostruire, il conducente del, una Fiat Punto, ha perso improvvisamente il controllo del suo mezzo che è diventato una scheggia impazzita ed incontrollata ed è terminato...

Incidente mortale in Salento nella notte tra Pasqua e pasquetta. Vittima del sinistro stradale avvenuto poco prima dell'una, in territorio di Salve, un 22enne , Francesco Saranelli, deceduto sul... Continua a leggere>>

Incidente mortale in Salento nella notte tra Pasqua e Pasquetta. Vittima del sinistro stradale avvenuto poco prima dell'una, in territorio di Salve, un 22enne di Acquarica Presicce, Francesco... Continua a leggere>>

Intervento del distaccamento VVF di Ostuni su incidente stradale - Nel tardo pomeriggio di oggi, il personale del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ostuni è intervenuto in seguito a ...

Continua a leggere>>

“Andiamo a comprare le scarpe e abusa di una 13enne”: non era vero, assolto consuocero - salento - È stato assolto con formula piena un 62enne, residente in un comune del basso salento, finito sul banco degli imputati, per aver avere abusato, in ...

Continua a leggere>>

Taranto, incidente: diciottenne in coma Caduto con la moto - Un ragazzo di 18 anni è ricoverato, in coma, nell’ospedale “Santissima Annunziata ” di Taranto. In tarda mattinata, per cause da dettagliare, è rovinosamente caduto mentre conduceva la sua moto, nella ...

Continua a leggere>>