Elezioni - nuovo innesto per Teverola Sostenibile | in lista anche Giovanni Schiavone

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 26 aprile 2024)importanteper “”. A scendere in campo, noto commerciante e volto chiave dell’associazionismo teverolese. Da sempre attivo sul territorio cittadino, da anni presiede l’associazione ‘Happy’, che promuove il ‘Pizza Festival’, fra le più riuscite e seguite manifestazioni dell’Agro Aversano. “Ho deciso di scendere in campo perché credo fermamente nel potere del cambiamento. Ecco perché – spiega – ho scelto di sostenere Alfonso Fattore, un giovane di 28 anni che incarna l’energia, la passione e l’innovazione di cui la nostra città ha bisogno. Condivido pienamente i valori di Alfonso e la sua visione per il futuro della nostra comunità. Insieme, crediamo nella trasparenza, ...