(Di venerdì 26 aprile 2024) Nella commissione Affari costituzionali della, mercoledì il centroera andato in svantaggio suldi un emendamento. Oggi, dopo ore di scontro e tensioni, la votazione è stata ripetuta e questa volta la maggioranza ha vinto. L'obiettivo dellaè approvare il testo e portarlo in Aula entro lunedì, ma restare nei tempi sembra quasi impossibile.

Dopo mesi di stallo, la Camera degli Stati Uniti voterà in serata il pacchetto di Aiuti militari e umanitari che include anche quelli diretti in Ucraina. Il voto sarà possibile soltanto grazie a un difficile accordo tra Democratici e Repubblicani che potrebbe costare allo speaker una mozione di ... Continua a leggere>>

Il segretario della Nato Jens Stoltenberg plaude al voto della Camera Usa che ha sbloccato 60 miliardi di dollari di aiuti all' Ucraina . Continua a leggere>>

Il clima in Commissione Affari Costituzionali della Camera è diventato tesissimo a seguito dell’approvazione di un emendamento proposto dalla deputata del Movimento 5 Stelle, Carmela Auriemma, che ha portato alla rimozione del termine “autonomia” dall’articolo 1 del disegno di legge sull’autonomia ... Continua a leggere>>

Caos Autonomia differenziata alla camera, la destra era andata sotto ma alla fine fa ripetere il voto - Nella commissione Affari costituzionali della camera, mercoledì il centrodestra era andato in svantaggio sul voto di un emendamento ...

Continua a leggere>>

Nuovo scontro in commissione camera su Autonomia, Pagano sospende seduta - Roma, 26 apr. (askanews) - Nuovo scontro in commissione Affari costituzionali della camera sull'ordine dei lavori per l'esame del ddl del ...

Continua a leggere>>

Proteste pro-Palestina nelle università Usa, polizia usa taser e lacrimogeni per sgomberare una tendopoli nel campus di Atlanta - Armi semiautomatiche, taser e gas lacrimogeni: le immagini dello sgombero dei manifestanti pro-Palestina ad Atlanta stanno facendo il giro del mondo ...

Continua a leggere>>