(Di venerdì 26 aprile 2024) Voce monotona, nessuna pausa per respirare e zero rumori di sottofondo: così gli esperti hanno scoperto che la registrazione in realtà era un falso. Ma ladell'insegnante di educazione fisica, accusato dal dirigente scolastico di avere pagato un amico con i soldi dell'istituto, è riuscita a portare il caos nella piccola comunità americana.

cacciano il preside per un audio razzista, ma era deepfake creato per vendetta - Voce monotona, nessuna pausa per respirare e zero rumori di sottofondo: così gli esperti hanno scoperto che la registrazione in realtà era un falso ...

Continua a leggere>>