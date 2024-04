Navigare nel Lusso | L’Esperienza degli Yacht di Lusso a Napoli | Gino Manda

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di venerdì 26 aprile 2024), con la sua incantevole baia e la vicinanza a celebri destinazioni come Capri, Ischia e la Costiera Amalfitana, è un punto di riferimento per gli appassionati didi. Questa città storica non è solo un crocevia di culture e storia ma è anche una delle destinazioni preferite per chi desidera esplorare il Mediterraneo a bordo di imbarcazioni esclusive. Glidirappresentano una combinazione perfetta di eleganza, prestazioni avanzate e comfort supremo, offrendo un’esperienza nautica senza pari. Il Porto di: Un Gateway per il Mediterraneo Il porto di, uno dei più grandi e attrezzati del Mediterraneo, accoglie ogni ...