Le prime parole di Vannacci dopo l’annuncio della candidatura alle Europee | Per ora non lascio l’esercito - poi sceglierò cosa fare – Il video

(Di venerdì 26 aprile 2024) «Perché ci ho messo tanto tempo ad annunciare la mia? Quello che dicono gli altri non mi interessa, io non lo sapevo, ci ho pensato molto. Alla fine mi ha convinto il voler donare a loro un’Italia ed un’Europa migliore. Nella realtà, invece, le mie figlie mi hanno detto “papà, fai qualche ti tenga di più a casa…”». Queste le, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, del candidatoelezioniper la Lega Roberto, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Il generale ha raccontato quando è voluto scendere in campo, all’ultimo momento: «Negli ultimi giorni, tre o quattro giorni fa, ci siamo sentiti via WhatsApp con Salvini e gli ho detto che avrei accettato. Lui mi ha risposto dicendo che era ...

Elezioni Finale '24, il Pd si smarca dalla Lista Guzzi: "Incompatibili con alcuni nomi". Il candidato sindaco: "Avanti come forza civica" - La nota da parte delle segreterie regionale e provinciale dem. Gli esponenti cittadini resteranno in gruppo a titolo personale: "Prevalgono il gruppo e il progetto amministrativo per la città, non le ...

Continua a leggere>>

Vannacci candidato, il sarcasmo del ministro Crosetto: “Una scelta win-win. Per lui, per la Lega e per l’esercito” - Alla fine vincono tutti secondo Guido Crosetto: “Una scelta win-win, come si dice. Per lui, per la Lega e per l’ esercito “. Il ministro della Difesa commenta così, per nulla sorpreso, l’annuncio uffi ...

Continua a leggere>>

Ilaria Salis, le prime parole dopo la candidatura: “I casi come il mio sono frequenti. Chiedo un processo giusto” - La monzese di 39 anni si trova detenuta preventivamente a Budapest con l’accusa di lesioni aggravate. Alle elezioni di giugno sarà nella lista Alleanza Verdi e Sinistra ...

Continua a leggere>>