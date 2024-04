Roma - verso il Napoli con l' emergenza difesa

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il guizzo di Cristante ad una manciata di secondi dalla sirena ha trasformato ad Udine un pareggio apparentemente scritto in una vittoria che, classifica alla mano, mantiene laancora pienamente in corsa per il quarto posto dopo il k.o. nello scontro diretto contro il lanciatissimo Bologna...

Napoli-Roma , Ndicka verso la convocazione . Il difensore della Roma, dopo aver ricevuto l'ok per tornare all'attività agonista, sarebbe pronto a tornare in campo. Oggi si è allenato con i suoi compagni. Date la squalifica di Llorente e l'infortunio di Smalling, non è improbabile che De Rossi decida ...

La Roma è reduce dalla vittoria nel recupero di Serie A contro l'Udinese e l'entusiasmo è sempre più alle stelle. Il calendario non concede tregua e la squadra è già in campo in vista del big match della 34ª giornata del campionato di Serie A contro il Napoli . Le buone notizie arrivano da Evan ...

Degrado in piazza Berlinguer a Roma : una foto, che abbiamo censurato perché piuttosto cruda, mostra un uomo riverso a terra per strada, di spalle, con i pantaloni abbassati, probabilmente addormentato. Nessuno intorno a lui. Una scena di decadenza che svilisce l'immagine della Capitale a pochi mesi ...

Calzona in conferenza stampa: La roma è in salute, ho chiesto ai ragazzi di fare una grande partita - Calzona in conferenza stampa: La roma è in salute, ho chiesto ai ragazzi di fare una grande partita - A.S. roma - Domenica alle 18 la roma affronterà il Napoli al Maradona, per la 34esima giornata di ...

Cinema, a roma, torna il festival del riuso creativo delle immagini - 2 minuti per la lettura roma, 26 apr. (askanews) – Dopo il successo dello scorso anno, torna per la sua seconda edizione UnArchive Found Footage Fest, a roma dal 28 maggio al 2 giugno 2024. Ideato e p ...

Napoli-roma, probabili formazioni: confermato Zielinski, De Rossi lancia Bove - Il Napoli attende la roma al Maradona per giocarsi le ultime speranze di restare attacco al treno europeo. Domenica, calcio d'inizio alle 18, il tecnico Francesco Calzona potrà contare sull'intero org ...

