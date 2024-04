La moglie del presidente | non proprio una campionessa di diplomazia

(Di venerdì 26 aprile 2024) LADELal cinema con Catherine Deneuve, Denys Podalydes e Sara Giraudeau. Regia di Lea Domenach. Produzione Francia 2023. Durata: 1 ora e 33 minuti LA TRAMA Ladelè Bernadette Chirac, presenza decisiva accanto al premier francese nei suoi due mandati di presidenza. Veramente dopo la prima elezione del marito Bernadette viene messa da parte dal consorte e dalla figlia maggiore.Il motivo? La signora non è unadi, le sue gaffes possono essere imbarazzanti. In realtà la donna vale più del marito e degli sciocchi del suo entourages. Riprenderà il suo posto nello staff governativo e sarà decisiva quando Chirac verrà colto da ictus. PERCHE' VEDERLO perchè Catherine Deneuve per una ...

Biden e la confessione choc: "Ho pensato al suicidio" - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un'intervista radiofonica a Howard Stern, ha ammesso di aver pensato al suicidio dopo la morte della sua prima moglie Neilia e della figlia Naomi di ...

Usa, gli auguri di Trump alla moglie prima di entrare in tribunale - Trump in tribunale a New York per il quarto giorno di deposizione nel processo sui pagamenti in nero alla pornostar Stormy Daniels. L'ex presidente Usa si è ...

Lo chef del Quirinale Fabrizio Boca premiato all’Eliseo dall’inviato di Emmanuel Macron - Il presidente francese Emmanuel Macron stregato dalla cucina di Fabrizio Boca, executive chef della Presidenza della Repubblica italiana, che due giorni fa ha ricevuto le insegne di Ufficiale dell’Ord ...

