Iside | il nuovo album è ‘In Memoria’ | «Un disco senza mezze misure né giri di parole»

(Di lunedì 29 maggio 2023) È stato il palco dei MI AMI Festival 2023, nella serata di venerdì 26 maggio, a ospitare la prima presentazione live ufficiale di ‘Indegli. Disponibile in vinile e in formato digitale, il progetto della band bergamasca arriva dopo i singoli Funerale e Dna ed è un concept che attraversa la vita in una provincia anonima. Nelle dodici tracce, infatti, rock e pop autorale ritraggono un vivere fatto di meccanicità e solitudini in cui il reale non lascia spazio ad alcun tipo di immaginazione. Foto da Ufficio Stampa MN Flussi di pensieri e prese di coscienza si affastellano, dunque, e si rincorrono per un movimento a spirale di riflessioni che non dà respiro. Vita, morte e tutto ciò che si muove in mezzo sono il cuore di ‘In. “È il nostro secondo ...