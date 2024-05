La Corte Ue | Il cambio di genere va riconosciuto tra Paesi membri

(Di martedì 7 maggio 2024) «Il rifiuto di uno Stato membro di riconoscere i cambiamenti di nome e diacquisiti in un altro Stato membro è contrario ai diritti dei cittadini dell’Unione». E’ quanto si legge nel parere dell’Avvocatura generale delladi Giustizia Ue in merito al caso di un cittadini romeno registrato di sesso femminile alla nascita ma che, dopo essersi trasferito nel Regno Unito e acquisito...

