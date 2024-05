Apre il One Piece Store a Milano per i 25 anni - ma solo per poco tempo!

(Di martedì 7 maggio 2024) C’è una fantastica novità per i fan di One: a, per celebrare il venticinquesimoversario dalla prima puntata, è stato inaugurato unrarydedicato al celebre manga in Corso Como. Rimarrà aperto dal 5 maggio al 19 maggio 2024, dalle ore 10:00 fino alle 20:00. Si tratta di un evento esclusivo e imperdibile, poiché il negozio sarà accessibile ai visitatoriper due settimane. Le persone che entreranno nellosaranno immerse nella vasta gamma di prodotti esclusivi della Toei Animation: accessori, action figure, articoli unici di One, oltre alla possibilità di partecipare ad una lotteria giornaliera per vincere dei gadget. Non, il negozio dispone delle tradizionali photocall, dove la gente ...

Pubblicato il 6 Maggio, 2024 Tutti pazzi per il ragazzo di gomma e la sua ciurma. Tutti pazzi per One Piece , tanto da sopportare ore di in coda per accedere al negozio inaugurato a Milano . In centinaia in fila per essere parte di quello che è ...

Michael Clarke Offers Golden Piece Of Advice To Rohit Sharma Ahead Of T20 World Cup 2024 - Michael Clarke Offers Golden piece Of Advice To Rohit Sharma Ahead Of T20 World Cup 2024 - Mumbai: Rohit Sharma should take a short break from cricket before heading to USA and West Indies for the T20 World Cup 2024 to let go off his 'fatigue', felt former Australian captain Michael Clarke.

Xbox Store, sconti fino al 90% di inizio maggio: ecco i migliori - Xbox store, sconti fino al 90% di inizio maggio: ecco i migliori - Sono arrivati i nuovi sconti settimanali di Xbox store: scopriamo quali sono i migliori giochi disponibili in offerta questa settimana.

23 Australian Jewellery Brands You Should Add To Your Ring Stack Wish List Immediately - 23 Australian Jewellery Brands You Should Add To Your Ring Stack Wish List Immediately - Here are 23 of our favourite Australian jewellery brands that are loved by celebrities, influencers and of course, you!