LIVE Trevisan-Putintseva 2-1 - WTA Roma 2024 in DIRETTA | avanti la toscana nel 1° set

(Di martedì 7 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Bella smorzata di. 2-1 Largo il rovescio difensivo di. A-40 Ace (1°). 40-40 Risponde aggressiva di drittoma sbaglia. 30-40 Gratuito di rovescio di. 30-30 Perfetta in comando con il dritto la kazaka. 15-30 Sulla riga il dritto carico di. 0-30 Risposta profonda di rovescio di Martina, Ancora errore forzato di. 0-15 Prima della rete la smorzata di. 2-0 SUPER dritto lungolinea di! 40-15 Spinge con il rovescio e fa il punto! 30-15 Non risponde di rovescio. 15-15 Rovescio carico, scappa il dritto a. 1-0 Break della! ...

News Tv. Durante la puntata in onda giovedì 4 aprile 2024, di Dritto e Rovescio, nello studio di Rete 4 ha avuto luogo una scena a dir poco imbarazzante. Durante l’intervista al trapper Baby Touché si sono accesi gli animi in una discussione che ha ...

Cronaca meteo diretta - Valle d'Aosta, torna la neve fino a 1800m. I prati verdi si tingono di bianco - Video - Cronaca meteo diretta - Valle d'Aosta, torna la neve fino a 1800m. I prati verdi si tingono di bianco - Video - CRONACA, la perturbazione che sta interessando le regioni settentrionali e parte di quelle centrali sta scaricando piogge e rovesci diffusi, con le temperature che sull'arco alpino occidentale permett ...

ECCELLENZA B – La doppietta di Aloia stende il Cuneo, a Centallo finisce 2-0. RIVIVI LA DIRETTA - ECCELLENZA B – La doppietta di Aloia stende il Cuneo, a Centallo finisce 2-0. RIVIVI LA diretta - 90' + 3' – Ancora Centallo in spinta, il tiro di Rocca termina alto. Sul prosieguo dell’azione Costin è bravo a respingere il tiro di Bergesio. 90' + 4' – Finisce qui! La doppietta di Aloia permette ...

Cagliari-Lecce in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A - Cagliari-Lecce in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A - La cronaca in diretta di Cagliari-Lecce in programma oggi alle ore 18:00, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highl ...