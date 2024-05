Firenze - scappano alla fermata della tramvia | trovati con drog - soldi e non solo

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 - Lunedì sera i carabinieri del Nucleo radiomobile dimentre transitavano in piazza Paolo Uccello, intersezione con il ponteche si collega con il parco delle Cascine, hanno notato tre giovani chevista dei militari si sono datifuga. I militari, insospettiti li hanno raggiunti bloccandone due. I successivi accertamenti hanno permesso di rinvenire sulla loro persona una dose di cocaina, 4 blister contenenti 62 pasticche di “pregabalin”, la somma di 340 euro. I carabinieri, intuito che i due potessero nascondere altro, hanno approfondito il controllo presso il loro domicilio dove oltre a rinvenire 700 grammi hashish – suddiviso in 7 panetti da 100 grammi – e 4.700 euro in contanti, hanno trovato anche materiale di vario genere come ...

Un lunedì nero per chi si sposta in autobus o in tramvia . Domani 6 maggio 2024 i sindacati di base Cub trasporti , Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Sgb hanno proclamato uno Sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale L'articolo ...

Toscana: il sistema TipTap compie un mese e registra circa 650.000 “tap” - Toscana: il sistema TipTap compie un mese e registra circa 650.000 “tap” - (FERPRESS) – firenze, 7 MAG – Il 28 marzo sono stati attivati i pagamenti EMV sull’intera rete di autobus della Toscana e sulla tramvia di firenze. Si è trattato della più grande implementazione di op ...

Statuto, allarme spaccio: “Turni tra le famiglie per accompagnare i figli” - Statuto, allarme spaccio: “Turni tra le famiglie per accompagnare i figli” - Si spostano sulla tranvia in direzione Statuto e piazza Leopoldo ... Anche noi, che non siamo di firenze dove ci siamo trasferiti una decina di anni fa, pur se la zona è sempre stata tranquilla negli ...