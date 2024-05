Carceri - Di Giacomo S PP | È caccia al casco blu soprattutto nelle carceri della Campania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 7 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Continua la ‘alblu’: la violenta aggressione di due giovani agenti da parte di detenuti a Santa Maria Capua Vetere segna il vergognoso aumento delle aggressioni contro il personale penitenziario. Negli ultimi mesi i casi, in tutti gli istituti, sono quadruplicati, con il numero più elevatodove già lo scorso anno stati 220”. Ad affermarlo è il segretario generale del S.PP. Aldo Diche aggiunge: “per questo sosteniamo che lecampane sono le peggiori di Italia per sovraffollamento, carenza organici, suicidi e morti per altre cause di detenuti, aggressioni e violenze al personale, rivolte, traffico di droga, diffusione di ...