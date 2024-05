Milan - caso striscione Dumfries | concluse le indagin - scelta la pena

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 7 maggio 2024) Novità per illei per lodicontro Theo Hernandez,laper il giocatore dell’Inter I festeggiamenti dell’Inter per la vittoria dello scudetto sono stati lunghi e ricchi di celebrazioni e continueranno anche per le prossime settimane. Un clima di festa interrotto da alcuni momenti poco sportivi, tra cui quello che ha fatto più clamore è stato di certo lodicontro Theo Hernandez. L’immagine rappresentava infatti l’olandese tenere al guinzaglio Theo Hernandez, come se fosse un cane. Tutto il mondo rossonero è insorto e la FIGC ha subito aperto un’inchiesta. Il Procuratore Federale Giuseppe Chinè ha quindi acquisito tutte le prove necessarie ma l’impressione è che ...