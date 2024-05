Tuttosport – perché non siamo la Premier

(Di martedì 7 maggio 2024) 2024-05-07 17:00:55 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: Di più italiano che pensare di risolvere un problema con una legge c’è solo il pensare di risolvere un problema con una legge che preveda l’istituzione di un qualche organismo con annesse poltrone. Il problema, in questo caso, è che – si sa – il calcio italiano non sa gestirsi granché bene sotto il profilo economico, visto che accumula debiti su debiti. L’italianissima soluzione è una bella agenzia che controlli, nominata dal Governo e pagata (2,5 milioni all’anno) dai club, cioè i controllati pagano i controllori. Alla faccia dell’organismo autonomo: avrebbe più lacci di un calzolaio e verrebbe presto opacizzato dai sospetti per il fatto di rispondere ai politici (quindi a interessi che possono essere i più disparati) e di essere dipendente dai club stessi che lo sostentano. La politica e l’agenzia: servono dirigenti ...

"Piazza Angelina Lanza è ormai diventata piazza di consumo del crack e della sosta selvaggia" - "Piazza Angelina Lanza è ormai diventata piazza di consumo del crack e della sosta selvaggia" - fino a questo momento pensavo ci fosse ancora Orlando, visto che è cambiato poco o niente. Fa piacere vedere il sindaco fra la gente, ma farebbe più piacere vedere il sindaco presente insieme ...

Femminicidi, Zuppi dialoga con Cecchettin: “Anche Gesù oggi sarebbe visto come una femminuccia” - Femminicidi, Zuppi dialoga con Cecchettin: “Anche Gesù oggi sarebbe visto come una femminuccia” - Il presidente della Cei e il papà di Giulia a colloquio su violenza di genere ed educazione dei giovani. L'arcivescovo: "Si va verso modelli più ...

Il Pd e la proposta di legge sulla sanità che non convince - Il Pd e la proposta di legge sulla sanità che non convince - L’inerzia e la poca considerazione collezionata in più anni a non assicurare all’assistenza ospedaliera pubblica il possesso dei requisiti del DM70 nonché quella dimostrata nei confronti del DM77 e ...