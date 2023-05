Incendio sulla nave da crociera Pacific Adventure | panico per i 3 mila passeggeri

Leggi su tpi

(Di domenica 28 maggio 2023) Ore di paura su unadaa largo dell’Australia. Oltre 3.000 ospiti e 1.000 membri dell’equipaggio sono stati costretti a fuggire dalle loro stanze a causa di undivampato a bordo. In particolare le fiamme sarebbero partite da un balcone di una stanza delladadi lusso. Intorno alle 3:30 della notte del 28 maggio idella, che si trovava appena a sud di Sydney, nel New South Wales in Australia, sono stati chiamati per radunarsi in un luogo sicuro dall’equipaggio, tutti in preda alcruise passengers were called from their rooms in the early hours of the morning after a small fire broke out on the ship’s ...