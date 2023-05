Edda Ciano Mussolini | tra amore | sangue e perdono

(Di domenica 14 maggio 2023) Personaggio tanto discusso e controverso, la primogenita difu "condannata" a vivere cinquant'anni di solitudine in perenne compagnia dei fantasmi del padre e del marito. Ne parliamo con Maurizio Sessa, autore del libro "di famiglia., odio e" (Edizioni Medicea)

Perché un libro su Edda Ciano? Com'è nata l'idea del libro "Il perché è molto semplice: ho rinvenuto due lettere inedite della contessa e intuendone l'importanza storiografica ho poi deciso di muovermi alla scoperta di ... A bordo di una di queste imbarcazioni - per ordine del padre - iniziò il servizio di infermiera anche la figlia di Mussolini: Edda. La sua carriera di crocerossina non fu fortunata.

