Illusione green | in Italia le rinnovabili aumentano ma rischiano di essere insufficienti per il 2030

Si riporta di seguito il testo integrale dal sito dell’ASviS del 13/3/24. Grande fermento nel settore per il nostro Paese: celle fotovoltaiche in perovskite, soluzioni vehicle to grid, intelligenza artificiale. Cambia anche il Rapporto ...

In attesa del G7 delle Finanze, a Stresa, dal 23 al 25 maggio, a Torino è il turno dell’Energia , con un occhio bene aperto sul mercato delle auto elettriche in Cina, vero spauracchio dei produttori occidentali. E dunque, meno emissioni di CO2, più ...

Nel 2023 le rinnovabili sono cresciute in Italia come mai prima d’ora. Sono arrivate a soddisfare il 43,8% della domanda di energia, un dato oltre la media Ue. Eppure non basta. E anche se la crescita continuasse a questo ritmo non riusciremmo a ...

