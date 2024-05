NBA - colpo di scena LeBron James | ha rifiutato una franchigia

Leggi tutta la notizia su pallacanestrobiella

(Di sabato 4 maggio 2024) Trattativa in corso da febbraio per, ma la stella dei Lakers pare abbia già. Ecco tutti i dettagli e le ultime L’ultima stagione è stata particolarmente movimentata per i Lakers e il futuro diè in bilico. C’è grande curiosità per capire cosa deciderà di fare la stella dell’NBA. Le offerte non gli mancano e sono tutte molto importanti. Alcune, però, sono già state rifiutate, nonostante se ne continui a parlare. Colpi di, tuttavia, non sono da escludere. C’è anche chi ha provato a trattare condurante la stagione., il suo futuro è incerto (Foto LaPresse) – pallacanestrobiella.it Si tratta dei Golden State Warriors, che hanno fatto un tentativo per...