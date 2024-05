Milan-Genoa - la dura protesta della Curva Sud | Tutto quello che va cambiato

Milano, 5 maggio 2024 - “Strategia comunicativa, presenza istituzionale, acquisti mirati, coesione, ambizione, capacità. Un progetto vincente parte dalla società, Milano non si accontenta” è il messaggio della Curva che non ha tifato. Soprattutto: ...

Milan, Bayern Monaco-Theo Hernandez accordo: bomba Spagna. E il Real Madrid... - I tifosi del Milan tremano per una indiscrezione che piomba dalla Germania. Secondo Il Mundo Deportivo, il Bayern Monaco avrebbe un accordo con Theo Hernandez per il trasferimento del 26enne terzino ...

Prossimo allenatore Milan, in corsa anche un ex Serie A: insidia Conceiçao - Nuovi nomi come prossimo allenatore del Milan. C'è un italiano che può insidiare Sergio Conceiçao per la panchina ...

Il Milan non sa più vincere. Florenzi, Gabbia e Giroud. Ma il Genoa rovina la festa - La squadra di Pioli soffre, va avanti e poi si fa rimontare nel finale di partita. Pareggio nel silenzio della curva Nord. Il tecnico: "Non penso al futuro".