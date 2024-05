(Di lunedì 6 maggio 2024) In una mossa che segna un significativo cambio di strategia, laha dispiegato un centinaio di membri della Legione straniera nel cuore del conflitto inorientale, precisamente nella regione di. Questa azione è stata annunciata da Stephen, ex vice-sottosegretario alla Difesa degli Stati Uniti, in un articolo pubblicato su “Asia Times“. Artiglieria francese e Legione Straniera nelIl contingente, composto principalmente da specialisti di artiglieria e ricognizione del Terzo reggimento di fanteria della Legione straniera, si è unito alle forze ucraine a Slovyansk, una città recentemente colpita da bombardamenti russi su una centrale termoelettrica. Secondo, questa operazione militare non solo rafforza le capacità ucraine di resistere ...

Il presidente cinese Xi Jinping torna in Europa dopo anni di assenza dovuti alla pandemia di coronavirus e nel suo tour farà tappa in Francia , Serbia e Ungheria . La visita a Parigi è prevista per il 6 e 7 maggio e, come prevedibile, ha al centro la ...

Russia, Putin ordina esercitazioni nucleari vicino all'Ucraina. Cremlino: «Risposta all'Occidente». Macron a Xi: coordinamento su Mo e Ucraina - Russia, Putin ordina esercitazioni nucleari vicino all'ucraina. Cremlino: «Risposta all'Occidente». Macron a Xi: coordinamento su Mo e ucraina - Guerra Russia-ucraina, gli aggiornamenti. Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato lo Stato Maggiore Generale di avviare esercitazioni sull'uso di armi nucleari ...