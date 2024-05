Colleferro Si è spento all’età di 76 anni - a causa di un male incurabil - il grande amico Mauro Galassi

Ambrogio Pelagalli , ex giocatore del Milan , si è spento all'età di 84 anni . Vinse la Coppa dei Campioni del 1963

Bernard Hill, addio all'iconico attore di 'Titanic' - - Noto soprattutto per aver interpretato il capitano Edward Smith in Titanic e il re Théoden ne Il Signore degli Anelli , Bernard Hill si è spento domenica mattina all'età di 79 anni. Titanic, il video ...

I sistemi Samp/T cambiano la difesa aerea dell'Ucraina e i prossimi mesi di guerra - Questa differenza di età si riflette soprattutto nelle due parti ... saltando in brevissimo tempo dall'uno all'altro, ma non può ... agisce da solo e il radar di guida può anche essere spento (o, caso ...