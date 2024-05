Nuova agenzia per il controllo dei conti delle società | come funziona e cosa prevede la proposta del governo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 maggio 2024 – “L’autonomia dello sport in questo modo è violata al 100%”. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, tuona contro il progetto del ministro Andrea Abodi per la creazione di unaper la vigilanza economica e finanziariasportive professionistiche che scavalcherebbe la Covisoc, la commissione di vigilanza interna alla Figc. Laha immediatamente scatenato reazioni e polemiche. Mentre Gravina, presidente della Figc, ha convocato per le 18 di lunedì una riunione di emergenza con i presidenticomponenti federali, Malagò ha attaccato duramente il: “Rischiamo una figuraccia mondiale. Ho seri dubbi che Uefa e Fifa possano accettare questa ingerenza politica nel calcio. La tempistica poi rappresenta un altro ...