Il primo paziente inizia la terapia genica contro l’anemia falciforme approvata dalla FDA

(Di lunedì 6 maggio 2024) Una speranza per i pazienti affetti da anemiaMercoledì, Kendric Cromer, un ragazzo di 12 anni di un sobborgo di Washington, è diventato ilal mondo are unacommercialmenteper, offrendo speranza a migliaia di persone affettemalattia. Il viaggio medico di Kendric segna un importante passo avanti nel trattamento del, una condizione che provoca dolore e limitazioni nella qualità di vita. Lapotrebbe offrire una nuova prospettiva per i pazienti qualificati, permettendo loro di condurre una vita più normale, come nel caso di Kendric. La ...

Prato , 11 aprile 2024 – Accesso a tre siti chirurgici diversi applicando tre tipologie di chirurgia diversa: macrochirurgia, microchirurgia e chirurgia robotica, per rimuovere il Tumore , in fase avanzata, a livello del cavo orale e faringe, in un ...

Istituto Pascale di Napoli, inaugura il nuovo robot: è il primo in Italia per interventi senza incisioni - Istituto Pascale di Napoli, inaugura il nuovo robot: è il primo in Italia per interventi senza incisioni - L'Istituto dei tumori Pascale si conferma come centro di eccellenza, diventando il primo ospedale italiano ad utilizzare l'ultima generazione di robot chirurgico monoportale. Il ...

Interventi a Napoli alla prostata e al rene senza incisioni - Interventi a Napoli alla prostata e al rene senza incisioni - Napoli anticipa il futuro della sanità in Italia. L'Istituto dei tumori Pascale si conferma come centro di eccellenza, diventando il primo ospedale italiano ad utilizzare l'ultima generazione di robot ...

In arrivo in Toscana lo psicologo di base per prevenire disagio - In arrivo in Toscana lo psicologo di base per prevenire disagio - E' in arrivo in Toscana lo psicologo di base, figura che svolgerà attività di assistenza psicologica primaria cercando di intercettare precocemente il disagio psichico dei pazienti. (ANSA) ...