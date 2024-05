Rivoluzione Golden State - almeno un big in arrivo | occhio a LeBron

(Di domenica 5 maggio 2024) Cambia tutto in: tante uscite, ma anche qualche entrata di primo livello da affiancare al progetto giovani già in corso Arrivano notizie importanti riguardanti il mondo del basket, davvero in fermento, con al centro dell’attenzione. La squadra californiana sembra si stia preparando a una sorta di, che ha ovviamente scatenato la curiosità di tifosi e appassionati, oltre a una serie di speculazioni e ipotesi sul futuro della squadra. Ci sono vari scenari ipotizzati, ma uno dei più intriganti riguarda ovviamente l’di un grande nome, che potrebbe accrescere l’entusiasmo e che lascerebbe tutti a bocca aperta:James.James, possibile colpo di– (Foto ...

LeBron James (Lakers) LeBron James (Lakers) Intorno al quinto minuto del primo quarto – nella vittoria contro New Orleans – ha recuperato palla su un pasticcio di Zion Williamson e ha preso la corsia centrale in palleggio con una falcata degna di ...

Mondiali - Italia-Giappone: 4-3 al Golden Goal, decide Frigo. Passo indietro, ma azzurri in zona promozione - Mondiali - Italia-Giappone: 4-3 al golden Goal, decide Frigo. Passo indietro, ma azzurri in zona promozione - MONDIALI - La vittoria al golden Goal vale un punto in meno, ma è comunque un successo per gli azzurri che muovno la classifica alla vigilia delle partite ...

Nba, Curry premiato come giocatore più decisivo della regular season - Nba, Curry premiato come giocatore più decisivo della regular season - Stephen Curry, 36 anni, ha vinto il premio come giocatore più d ecisivo della regolar season in Nba. Il fuoriclasse dei golden state Warriors si è imposto davanti alla stella dei Chicago Bulls Demar ...