Milan - Curva Sud in protesta Biasin trova le cause in una cosa

Protesta dei tifosi, la Curva Sud si svuota durante Milan-Genoa: che cosa è successo. Pioli: “Avranno le loro motivazioni” - protesta dei tifosi, la curva Sud si svuota durante Milan-Genoa: che cosa è successo. Pioli: “Avranno le loro motivazioni” - Dura contestazione della curva Sud del Milan durante l’ultima sfida casalinga – valevole per la 35esima giornata di Serie A – contro il Genoa. Da ormai diverse settimane, nell’ambiente rossonero si re ...

Baudelaire era del Toro - Baudelaire era del Toro - Per i tifosi granata si sta concludendo (tra mille polemiche) l'ennesima stagione mediocre. “Ah! è necessario soffrire eternamente o eternamente fuggire il bello Natura, incantatrice spietata, rivale ...

Milan-Genoa, la Curva Sud non ci sta: i motivi e la ricostruzione della contestazione - Milan-Genoa, la curva Sud non ci sta: i motivi e la ricostruzione della contestazione - Impossibile non notare la protesta dei tifosi del Milan: la curva Sud è rimasta in silenzio per oltre 10 minuti contro il Grifone. Lo striscione perla da sé e fa già abbastanza caos: “Il rumore del ...