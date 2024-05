Pensioni - Fava Inps | Tecnologia aiuterà moltissimo in semplificazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) (Adnkronos) – “L'è al servizio dei cittadini e dunque deve rendere dei servizi ai cittadini che siano fruibili e veloci, semplificando tutte le procedure in essere e rendendo l'Istituto molto affidabile agli occhi dei cittadini attraverso la massima trasparenza e il rapporto diretto. Laciin questo, oggi è un'opportunità perché L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si ...

Dal Tribunale a Palazzo Marino, dall’Inps all’Ispettorato del Lavoro. Enti pubblici accomunati dallo stesso problema: la carenza di personale, non solo per concorsi insufficienti e mancato turnover, ma anche per lo scarso appeal di Milano, con il ...

Auto elettriche cinesi, l’UE pronta a varare dazi. Che in Francia hanno già decimato le EV del Dragone - Auto elettriche cinesi, l’UE pronta a varare dazi. Che in Francia hanno già decimato le EV del Dragone - Proprio mentre il presidente francese, Emmanuel Macron, incontra a Parigi l’omologo cinese, Xi Jinping, nuove nubi si vanno addensando sulle vetture elettriche cinesi commercializzate in Europa. Al ce ...

La tua pensione futura, solo in questi tre modi (impopolari) è garantita dall’Inps - La tua pensione futura, solo in questi tre modi (impopolari) è garantita dall’Inps - Le tre strade dell'Inps per garantire la pensione futura a tutti: ma non piaceranno ai lavoratori! Ecco gli scenari possibili ...

Giro d’Italia, show Pogacar ad Oropa: le analogie con Pantani. Garzelli: “Il tempo sembra essersi fermato” - Giro d’Italia, show Pogacar ad Oropa: le analogie con Pantani. Garzelli: “Il tempo sembra essersi fermato” - Prima la foratura, poi la volata e l’enorme vantaggio accumulato dal resto del gruppo. Tadej Pogacar ha stravinto la seconda tappa del Giro d’Italia ad Oropa. Un’impresa nel segno di Marco Pantani che ...