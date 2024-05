Premio Calise - mercoledì 8 maggio la cerimonia Informazione e giustizi - giornalisti e magistrati a confronto

(Di lunedì 6 maggio 2024) Analizzerà con relatori di altissimo profilo alcuni degli aspetti deontologici più importanti del lavoro del cronista di giudiziaria il dibattito organizzato insieme con l’Ordine deidella Campania e il quotidiano Il Mattinoprossimo (alle 9,30) al NapHub Spazio Eventi – Fondazione Salvatore di Napoli, in occasione deldedicato al giornalista Giuseppe. Al centro del dibattito – spiega una nota – ci sarà, in particolare, il rapporto traa visto sia dall’angolazione del cronista, con l’intervento deiGiuseppe Crimaldi, Alfonso Pirozzi e Claudio Silvestri, sia del magistrato con l’intervento di Ida Teresi, presidente Anm Napoli, sia dello studioso del diritto dell’con ...

Sciopero giornalisti Rai, grazie al boicottaggio di Unirai vanno in onda tg Rainews e Tg2 - ...quattro relazioni di dirigenti e giornalisti coinvolti nel caso della censura. L'ad ne dovrebbe parlare durante la sua audizione a in commissione Vigilanza Rai in programma il prossimo mercoledì. ©

Oroscopo Branko lunedì 6 Maggio 2024: Leone coraggioso - Pesci Mercoledì Luna Nuova accanto a Venere e al vostro padre Giove: che amore intenso, un nuovo ... la puntata di oggi, 6 Maggio ARTICOLO SUCCESSIVO Sciopero giornalisti Rai: 'Preferiamo perdere la ...