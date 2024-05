Una giornata di audizioni apre il secondo anno del CAB - Collettivo Arezzo Ballet

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 maggio 2024 – Unadiper ilaccademico del CAB -, la prima formazione di danza in rappresentanza della città di. L’appuntamento, fissato per domenica 12 maggio nei locali dell’Alfa, è rivolto a danzatori e danzatrici a partire dai sedici anni di età di scuole di tutta Italia che verrselezionati per vivere un comune percorso di alta formazione e di perfezionamento finalizzato a una futura carriera professionale. Il progetto è promosso dall’associazione Progetti Per La Danza con la direzione artistica di Stefania Pace e sarà sviluppato attraverso otto mesi di lezioni dall’ottobre del 2024 al maggio del 2025 finalizzate ...

Arezzo , 26 marzo 2024 – Il Comune di Arezzo aderisce alla Giornata nazionale per la consapevolezza sull’endometriosi che ricorre giovedì 28 marzo, partecipando alla quinta edizione della call to action “Facciamo luce sull’endometriosi ” promossa ...

Serie C. Girone B (35ª giornata): Lucchese - Arezzo 1-1, Pescara-Virtus Entella 0-0, Juventus Next Gen-Cesena 1-2, Perugia-Olbia 3-0, Pontedera-Ancona 2-0, Recanatese-Carrarese 4-1, Rimini-Vis Pesaro 1-0, Sestri Levante- Pineto 0-2, Spal-Gubbio 3-0, ...

Come si traduce per un’Unione Europea multilingue nell’era digitale Se ne parlerà alla “Giornata della Traduzione” - Come si traduce per un’Unione Europea multilingue nell’era digitale Se ne parlerà alla “giornata della Traduzione” - Evento organizzato dal Corso di laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa e dal Corso di laurea magistrale in Lingue per l’impresa e lo sviluppo dell’Università di Siena ...

Un oro, un argento e un bronzo per l’Alga Atletica Arezzo nella prima prova regionale del Campionato di Società Allievi - Un oro, un argento e un bronzo per l’Alga Atletica arezzo nella prima prova regionale del Campionato di Società Allievi - arezzo, 6 maggio 2024 – Un oro, un argento e un bronzo per l’Alga Atletica arezzo nella prima prova regionale del Campionato di Società Allievi. La manifestazione di Campi Bisenzio ha visto confrontar ...

Sbandieratori e musici Città di Bibbiena: inaugurata la nuova sede associativa - Sbandieratori e musici Città di Bibbiena: inaugurata la nuova sede associativa - Lo scorso 4 maggio è stata inaugurata la nuova sede dell’associazione Sbandieratori e Musici Città di Bibbiena che si trova nel contesto del giardino di Palazzo ...