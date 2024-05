Scherma - Curatoli si ferma agli ottavi nel Grand Prix di Seoul Vittoria per l’egiziano Elsissy

(Di lunedì 6 maggio 2024) Non arrivano gioie per l’Italia dal2024 di sciabola maschile di. Sulle pedane coreane il migliore degli azzurri, Luca, sidi finale, in una competizione individuale che ha visto che ha visto arrivare in fondo tre tra gli sciabolatori più forti e in forma del momento. Laè andata alZiad, capace di superare per 15-13 in una finale emozionante il georgiano Sandro Bazadze. Condividono il terzo gradino del podio l’astro nascente americano Colin Heathcock e il connazionale Filip Dolegiewicz. Arriva finalmente il primo successo a quesrto livello per, salito alla ribalta dopo il bronzo ai Mondiali l’anno scorso e salito fino a ...

